Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась редким фото с ним

Румер призналась, что скучает по тому, каким был ее отец.

Старшая дочь звездных экс-супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер растрогала фанов архивным фото со своим знаменитым отцом.

На странице в Instagram Румер Уиллис запостила снимок, на котором изображена еще очень маленькой, а отец держит ее на руках и улыбается:

"Так скучаю по папе сейчас", – подписала трогательный снимок Румер.

Брюс Уиллис и Румер Уиллис / Фото: instagram.com/rumerwillis

Как известно, год назад у Брюса Уиллиса диагностировали страшную болезнь – лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия. Болезнь оказывает влияние на способность нормально разговаривать, читать. А недавно близкий друг Уиллиса признался, что он его не узнал. Так же делилась и экс-жена Уиллиса, актриса Деми Мур, что бывший муж не сразу смог ее узнать. После развода в 1998 году Деми Мур и Брюс Уиллис, у которых три общие дочери, осталась в прекрасных отношениях. И в такой не простой период для "крепкого орешка" Деми пытается проводить как можно больше времени с ним.

Напомним, ранее младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула показала, как выглядит сейчас ее тяжелобольный отец. Девушка поделилась щемящей фотографией, на которой предстала вместе со своим легендарным родственником.

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