Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его свежие фото: как изменился 70-летний актер

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / © instagram.com/buuski

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Дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса на свежих фото показала, как изменился ее отец.

С 2022 года, когда у звезды Голливуда обнаружили афазию, а впоследствии деменцию, артист почти не появляется на публике. В частности, Брюс Уиллис проводит свое время дома, где о нем заботятся близкие. Тем не менее, время от времени родные актера публикуют свежие фото с ним, на которых можно разглядеть, как он сейчас выглядит.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / © instagram.com/buuski

В этот раз фотографиями с отцом поделилась Таллула. В частности, она провела с папой воскресенье. Конечно, на память Таллула сделала несколько снимков, которыми уже успела поделиться в Instagram. На кадрах можно разглядеть, как изменился 70-летний актер.

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Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / © instagram.com/buuski

Отметим, Брюс Уиллис страдает от деменции, которую ему диагностировали в 2023 году. Хотя о проблемах с его здоровьем стало известно в 2022 року, но тогда считалось, что у него афазия. К сожалению, болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарств. Пациенты с таким диагнозом испытывают изменение в поведении, проблемы с речью и теряют социальную чувствительность.

Брюс Уиллис с женихом дочери Таллулы / © instagram.com/buuski

Напомним, недавно другая дочь Брюса Уиллиса - Румер - поделилась неутешительными новостями о его состоянии. Она намекнула, что отец стал чувствовать себя хуже.