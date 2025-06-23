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Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его свежие фото: как изменился 70-летний актер
Брюс Уиллис после того, как у него диагностировали деменцию, не появляется на публике. Однако родные актера время от времени радуют его свежими фото.
Дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса на свежих фото показала, как изменился ее отец.
С 2022 года, когда у звезды Голливуда обнаружили афазию, а впоследствии деменцию, артист почти не появляется на публике. В частности, Брюс Уиллис проводит свое время дома, где о нем заботятся близкие. Тем не менее, время от времени родные актера публикуют свежие фото с ним, на которых можно разглядеть, как он сейчас выглядит.
В этот раз фотографиями с отцом поделилась Таллула. В частности, она провела с папой воскресенье. Конечно, на память Таллула сделала несколько снимков, которыми уже успела поделиться в Instagram. На кадрах можно разглядеть, как изменился 70-летний актер.
Отметим, Брюс Уиллис страдает от деменции, которую ему диагностировали в 2023 году. Хотя о проблемах с его здоровьем стало известно в 2022 року, но тогда считалось, что у него афазия. К сожалению, болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарств. Пациенты с таким диагнозом испытывают изменение в поведении, проблемы с речью и теряют социальную чувствительность.
Напомним, недавно другая дочь Брюса Уиллиса - Румер - поделилась неутешительными новостями о его состоянии. Она намекнула, что отец стал чувствовать себя хуже.