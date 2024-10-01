Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала редкие фото с отцом и сделала публичное заявление

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур – Таллула – восхитила редкими фото с отцом.

30-летняя дочь знаменитостей в фотоблоге поделилась фотографиями из домашнего архива, где они с папой позируют в собственном доме в разные периоды. На изображениях Брюс целует свою дочь, позирует с ней на кухне и гостиной. К тому же Таллула выразила свое искреннее восхищение родным человеком и призналась, что очень любит папу.

"Я так люблю этого мужчину, что выражать эти чувства даже в некоторой степени тяжело, но я так благодарна за то, что позволяю им пронизывать всю меня, а не отстраняюсь от них! Из вечного архива", — написала Таллула.

Брюс Уиллис и Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Брюс Уиллис и Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Брюс Уиллис и Таллула / Фото: instagram.com/buuski

Отметим, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Уже в 2023 году у него была обнаружена одна из самых сложных форм деменции – лобно-височная. Это повлияло на его подвижность и эмоциональное состояние. А уже в этом году инсайдеры сообщают, что состояние голливудского актера чрезвычайно ухудшилось, а болезнь постоянно прогрессирует. Источник заявил, что сейчас его семья очень переживает за его жизнь.

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