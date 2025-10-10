- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь тяжелобольного Уиллиса показала его 2-летнюю внучку, которая похожа на деда как две капли воды
Румер поделилась семейными буднями.
Старшая дочь голливудской экс-супруги Брюса Уиллиса и Деми Мур — Румер Уиллис — порадовала фанов свежими фото подросшей дочери Луэтты.
37-летняя актриса поделилась в Instagram осенней подборкой снимков, сделанных в штате Айдахо, где расположен дом знаменитой семьи. На фотографиях Румер позирует вместе с двухлетней дочерью Луэттой Айли, которая, по словам подписчиков, невероятно похожа на своего дедушку Брюса Уиллиса, мамой и сестрой.
В комментариях поклонники оставили десятки теплых слов, обратив внимание на поразительное сходство девочки с легендарным актером-дедушкой:
Боже, я вижу в Лу глаза и улыбку твоего отца, Румер.
Красавица! Она так похожа на твоего отца!
У нее улыбка Брюса.
К слову, Луэтта — пока единственная внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур. Румер воспитывает девочку самостоятельно после прошлогоднего разрыва с ее отцом — музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Тем не менее, двухлетняя Луэтта изрядно радует семью, особенно своего звездного дедушку, который страдает от редкой формы деменции. А недавно стало известно, что звезда стал жить отдельно от семьи.