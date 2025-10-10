Дочь тяжелобольного Уиллиса показала его 2-летнюю внучку, которая похожа на деда как две капли воды

Брюс Уиллис с внучкой, его дочь Румер / © instagram.com/rumerwillis

Старшая дочь голливудской экс-супруги Брюса Уиллиса и Деми Мур — Румер Уиллис — порадовала фанов свежими фото подросшей дочери Луэтты.

37-летняя актриса поделилась в Instagram осенней подборкой снимков, сделанных в штате Айдахо, где расположен дом знаменитой семьи. На фотографиях Румер позирует вместе с двухлетней дочерью Луэттой Айли, которая, по словам подписчиков, невероятно похожа на своего дедушку Брюса Уиллиса, мамой и сестрой.

Внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур / © instagram.com/rumerwillis

Внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур / © instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис с дочерью и сестрой Таллулой / © instagram.com/rumerwillis

Дочь Румер Уиллис с бабушкой Деми Мур, тетей Таллулой и другом семьи / © instagram.com/rumerwillis

В комментариях поклонники оставили десятки теплых слов, обратив внимание на поразительное сходство девочки с легендарным актером-дедушкой:

Боже, я вижу в Лу глаза и улыбку твоего отца, Румер.

Красавица! Она так похожа на твоего отца!

У нее улыбка Брюса.

К слову, Луэтта — пока единственная внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур. Румер воспитывает девочку самостоятельно после прошлогоднего разрыва с ее отцом — музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Тем не менее, двухлетняя Луэтта изрядно радует семью, особенно своего звездного дедушку, который страдает от редкой формы деменции. А недавно стало известно, что звезда стал жить отдельно от семьи.