Дочь тяжелобольного Уиллиса шокировала комплексами из-за сходства с отцом: "Хотела покончить со всем"
Таллула рассказала о принятии себя после комплексов.
Актриса Таллула Уиллис, дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур, откровенно рассказала о сложных годах борьбы с неприятием собственной внешности.
Как призналась 31-летняя артистка в своем Instagram, долгое время она становилась жертвой буллинга из-за выразительной черты, унаследованной от отца — массивного подбородка. Сегодня же, по словам Таллулы, эта особенность стала ее гордостью: "То, из-за чего над мной издевались, стало моим подарком".
Дочь Уиллиса поделилась серией фотографий, где сравнила себя с молодым звездным отцом "Крепкий орешек". Она подчеркнула, что гордится быть похожей на своего папу.
"Господи, если я не ребенок этого мужчины — тогда я не знаю, кто я. Это фото вызвало во мне столько чувств этим утром — вплоть до слез. Лицо, улыбка… и, скажу уже, подбородок. Тот самый подбородок, из-за которого я когда-то хотела покончить со всем, теперь стал самым ценным подарком, который я могла получить", — написала Таллула.
Актриса признала, что раньше не могла даже произнести слово "подбородок", считая его "проклятием и позорным пятном". Так, она отметила, что злится на людей, которые посеяли в девушке ненависть к себе, однако сейчас Таллула довольна, что смогла побороть эти негативные мысли и эмоции.
Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, впервые призналась, что когда-то планировала развестись с актером. Она объяснила, что именно сложные обстоятельства в их жизни помогли ей переосмыслить отношения и остаться рядом с возлюбленным.