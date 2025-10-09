Дочь тяжелобольного Уиллиса шокировала комплексами из-за сходства с отцом: "Хотела покончить со всем"

Брюс Уиллис и его дочь Таллула / © Associated Press

Актриса Таллула Уиллис, дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур, откровенно рассказала о сложных годах борьбы с неприятием собственной внешности.

Как призналась 31-летняя артистка в своем Instagram, долгое время она становилась жертвой буллинга из-за выразительной черты, унаследованной от отца — массивного подбородка. Сегодня же, по словам Таллулы, эта особенность стала ее гордостью: "То, из-за чего над мной издевались, стало моим подарком".

Дочь Уиллиса поделилась серией фотографий, где сравнила себя с молодым звездным отцом "Крепкий орешек". Она подчеркнула, что гордится быть похожей на своего папу.

"Господи, если я не ребенок этого мужчины — тогда я не знаю, кто я. Это фото вызвало во мне столько чувств этим утром — вплоть до слез. Лицо, улыбка… и, скажу уже, подбородок. Тот самый подбородок, из-за которого я когда-то хотела покончить со всем, теперь стал самым ценным подарком, который я могла получить", — написала Таллула.

Таллула Уиллис с отцом / © Associated Press

Актриса признала, что раньше не могла даже произнести слово "подбородок", считая его "проклятием и позорным пятном". Так, она отметила, что злится на людей, которые посеяли в девушке ненависть к себе, однако сейчас Таллула довольна, что смогла побороть эти негативные мысли и эмоции.

Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, впервые призналась, что когда-то планировала развестись с актером. Она объяснила, что именно сложные обстоятельства в их жизни помогли ей переосмыслить отношения и остаться рядом с возлюбленным.