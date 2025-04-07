Дочь Веры Брежневой похвасталась дорогими подарками от мамы на 24-летие

Вера Брежнева / © instagram.com/ververa

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Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно показывала старшую дочь Соню Киперман, порадовала ее подарками.

Так, звездная мама после дня рождения дочери прислала ей несколько дорогих подарков. Их Соня продемонстрировала в сторис в Instagram. Девушка похвасталась свертками от элитных брендов. 24-летняя Киперман не стала раскрывать подробностей и не показала, что было внутри. Впрочем, поблагодарила Брежневу за такую заботу даже с опозданием.

Вера Брежнева преподнесла сюрприз дочери / © instagram.com/sonyaxkiperman

"Счастливого запоздалого дня рождения мне от мамы", — восхитила блогерша.

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Отметим, Соне Киперман 30 марта исполнилось 24 года. В праздничный день девушка собрала компанию друзей и удивила тематикой вечеринки. В частности, компания отпраздновала день рождения в стиле гадания, а открытки были в виде карт Таро. Во время полномасштабного вторжения дочь Брежневой находится за границей.

Напомним, недавно певица Ирина Билык праздновала юбилей. Звезду поздравило немало ее популярных коллег. Так, Павел Зибров опубликовал серию фото с именинницей и ошеломил, как она менялась с течением времени.