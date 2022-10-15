Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом

Младшая дочь певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара Киперман, показала редкие фотографии вместе со своим родным отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.

Девочка не часто делится фотографиями в социальных сетях, но в день рождения отца все же решила обнародовать кадр с ним.

Дочь Веры Брежневой показала отца / Фото: instagram.com/sswlvix

В сторис в Instagram Сара поделилась двумя фото и подписала одно из них "С днем рождения, папа!".

Сара Киперман с отцом / Фото: instagram.com/sswlvix

Напомним, что Вера Брежнева и Михаил Киперман были в браке шесть лет. У супругов родилась дочь Сара, также фамилию бизнесмена носит и старшая дочь певицы София, родившаяся в отношениях с Виталием Войченко. Сама же исполнительница тоже не спешит менять данные в паспорте и становиться Меладзе, Вера оставила фамилию первого мужа.

Также недавно Соня Киперман показала поклонникам своего нового бойфренда из США.

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