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Дочь Веры Брежневой показала своего нового бойфренда-красавца из США

Дочь Веры Брежневой показала своего нового бойфренда-красавца из США

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Дочь Веры Брежневой показала своего нового бойфренда-красавца из США

Фото: instagram.com/beckdobrzanski

21-летняя Соня увлеклась парнем по имени Бек.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 21-летняя Соня Киперман с головой ушла в новые отношения.

Так, девушка начала встречаться с парнем по имени Бек Добржански. Свои отношения влюбленные обнародовали в Instagram. Так, Соня в сторис запостила поздравление с годовщиной для возлюбленного и отметила его. "Счастливой годовщины, Бек", – написала Соня.

Соня Киперман с новым бойфрендом / © instagram.com/sonyaxkiperman
Соня Киперман с новым бойфрендом / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

В свою очередь, избранник Сони завалил свой сторис ее фотографиями и назвал своей королевой и признался в любви.

© instagram.com/beckdobrzanski
Фото: instagram.com/beckdobrzanski
© instagram.com/beckdobrzanski
Фото: instagram.com/beckdobrzanski

Судя по профилю Бека в Facebook, он из США и живет в Лос-Анджелесе. Парень серьезно увлекается кикскутерингом – экстремальным видом спорта на самокате и умеет делать всяческие трюки на этом средстве передвижения.

Отметим, что в 2019 году Соня Киперман знакомила поклонников со своим другим парнем Мэттом. Тогда девушка нежно поздравляла избранника с днем рожденья.

Напомним, между тем Вера Брежнева активно помогает украинцам. С началом полномасштабного вторжения артистка уехала в Польшу, где волонтерит и помогает беженцам из Украины. Также в своих соцсетях певица рассказывает о том, что Россия вторглась на территорию Украины.

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