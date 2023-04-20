Дочь Веры Брежневой топлес и в мини-шортах показалась на фоне живописного пейзажа

22-летняя дочь певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – не на шутку взбудоражила воображение подписчиков.

Девушка в Instagram-stories опубликовала довольно пикантный снимок. На фото Соня позировала на фоне живописного американского пейзажа.

22-летняя дочь Брежневой предстала перед камерой в белых мини-шортах и черных казаках. Пикантности фотографии добавило то, что Соня позировала топлес, прикрыв бюст руками.

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Отметим, дочь Веры Брежнева живет в США, а именно в Лос-Анджелесе. Недавно девушка отмечала 22-летие. На день рождения к дочери прилетела и Вера, чтобы поздравить Соню и провести вместе с ней праздник.

Брежнева тогда тоже делилась своими воспоминаниями. В частности, исполнительница вспомнила, какой был день, когда она рожала дочь.

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