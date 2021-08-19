Дочь Виктора Ющенко вся в пчелах повторила опасный фотосет Анджелины Джоли

Виталина Ющенко присоединилась к инициативе по спасению пчел на планете.

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина решила продемонстрировать любовь к пчелам и привлечь внимание к процессам, которые могут привести к их полному исчезновению на Земле.

И сделала это общественная деятельница довольно необычным образом. Виталина рассказала отцу об акции актрисы Анджелины Джоли. Она продемонстрировала видео, в котором все тело звезды покрыто пчелами. После этого она тоже изъявила желание поддержать голливудскую звезду. Получив благословение отца начала подготовку.

Виталина Ющенко

"Я выросла в семье, где уважают природу и украинские традиции. Наверное, каждый человек в Украине знает, как мой отец ценит пчел. Очень рада, что он поддержал мое стремление, потому что ситуация действительно критическая. Вы спросите, было ли мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих букашек и сейчас они нуждаются в наших объединенных усилиях и помощи", — объяснила свою позицию Виталина Ющенко.

Виталина Ющенко

Было принято решение не менять концепцию ролика с участием Джоли, чтобы не смещать акценты на второстепенные вещи. Съемки проходили в Институте пчеловодства им. П. И. Прокоповича в Киеве и продолжались примерно 40 минут.

Как призналась Виталина, без укусов насекомых не обошлось, но они носили единичный характер и не требовали вмешательства врачей.

На этом гуманитарная инициатива Виталины Ющенко по спасению крупных популяций пчел от вымирания не заканчивается. Уже сейчас ведется работа команды по сотрудничеству с международными организациями, в первую очередь, ЮНЕСКО и с Анджелиной Джоли, чтобы приумножить силы, и привлечь еще больше внимания людей, мирового сообщества, чиновников к этой сверхважной мировой проблеме.

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