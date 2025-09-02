Дочь Ворожбит обвинила УКУ в гомофобии и раскрыла подробности переписки с руководством заведения

Наталка Ворожбит с дочерью

Реклама

Дочь украинского режиссера и сценариста Наталки Ворожбит — Параска — прокомментировала обсуждение конфликта вокруг ее поступления в УКУ.

Девушка опубликовала гневное сообщение после того, как получила отказ со стороны УКУ учиться там. По ее словам, заведение имело разногласия с ее взглядами на ЛГБТ-сообщество. Дело в том, что студентка, использовав в Сети соответствующую символику якобы возмутила руководство этим поступком.

Параска утверждает, что эмоджи в виде радужного флага вызвало в УКУ следующую реакцию в частной переписке: "это то же самое, что и поставить российский флаг на аватарку". После инцидента студентка сообщила, что начала обучение в Киево-Могилянской академии.

Реклама

Сообщение дочери Наталки Ворожбит

Скандал между Наталкой Ворожбит и УКУ: заявление режиссера

К слову, в конфликтной ситуации свое мнение высказала и мать студентки, которая раскрыла больше деталей.

Так, режиссер Ворожбит написала в Facebook, что после успешного поступления дочери на гуманитарный факультет и оплаты обучения, за несколько дней до старта учебного года девушка получила отказ от поселения в коллегиум.

"Благодаря неформальным связям я узнала причину: в ее Instagram увидели ЛГБТ-флажок. Это стало поводом не допустить ее к проживанию", — заявила режиссер.

Реклама

Сообщение Наталки Ворожбит / © facebook.com/natalia.vorozhbyt

Сообщение Наталки Ворожбит / © facebook.com/natalia.vorozhbyt

Сообщение Наталки Ворожбит / © facebook.com/natalia.vorozhbyt

Она добавила, что дочери предложили вариант квартиры "для педагогов", которая находится во Львове, но при условии удаления эмодзи и обещания не "пропагандировать ЛГБТ" в университете. После этого семья разорвала контракт с УКУ, а Параска поступила в Киево-Могилянскую академию.

Реакция УКУ на обвинения: ответ университета

Скандал получил огласку в соцсетях, и 2 сентября университет обнародовал официальный ответ ректора. В нем отмечается, что решение не связано с политическими или мировоззренческими убеждениями студентки, а стало результатом конкурсного отбора в образовательно-информационную программу "Христианская духовность в постмодернистской эпохе".

"В этом году мы получили значительно больше заявлений-анкет, чем количество доступных мест. К сожалению, пришлось отказать более 15 заявителям. Критериями отбора были понимание миссии и ценностей УКУ, мотивация к участию и готовность соблюдать правила проживания в Коллегиуме", — говорится в заявлении.

Реклама

Сообщение УКУ

Также в университете выразили сожаление, что ситуация была воспринята как дискриминация, и отметили, что студентку все же зачислили на обучение.

"Мы были готовы помочь с проживанием рядом с университетом, но с пониманием относимся к решению оставить УКУ", — говорится в ответе.

Напомним, недавно Настя Каменских ответила популярному ювелирному бренду, который разорвал с ней сотрудничество из-за ее позиции. Команда певицы сделала официальное заявление.