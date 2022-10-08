Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой представила свою дебютную песню на английском

Дочь продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой Полина пошла по стопам своей знаменитой мамы и тоже стала певицей.

Полина выпустила дебютную композицию под псевдонимом Nora Polinnia. Песня записана на английском и получила название Gotham. Свой первый трек Полина Никитина записала с композитором Martin Nikov.

О дебюте дочери рассказал Юрий Никитин на странице в Instagram:

"Доченька моя, поздравляю тебя с твоим первым релизом! Пусть твой творческий путь будет блестящим, а твоя музыка наполняет мир любовью и радостью. Желаю тебе получать удовольствие от каждой минуты твоей замечательной жизни!" – написал гордый отец.

В свою очередь Полина и Мартин рассказали, как была создана их песня и о чем она:

"Меланхолическая мелодия Мартина затянула Нору в темный мир города Готхэм, где действовал Бэтмен. Она написала текст к песне, чтобы передать миру месседж, который люди бы на Западе легко поняли: Gotham — это город-призрак, в который Россия пытается превратить украинские города. Gotham записывался буквально под одеялом при отсутствии профессионального оборудования и собирался друзьями по всему миру в разных временных зонах. Gotham должен стать реальным саундтреком к этому Хэллоуину. Для тех, кто его празднует. Мир не должен забывать, что пока они популяризируют праздник страха через свою фантазию, самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца", — говорится в описании под видео.

Пользователи признались, что им пришелся по душе дебютный трек Полины: "Поздравляю, девочка. Ты можешь гордиться своим первым синглом. Как классно, что тебе еще помогали все твои талантливые друзья. Война не смогла развести вас", "Поля! Поздравляю. Ты талантище", "Песня замечательная".

Отметим, что у Ольги Горбачевой и Юрия Никитина две дочери — 16-летняя Полина и 8-летняя Серафима.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин с дочерьми / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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