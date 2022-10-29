Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой выпустила дебютный клип с красноречивыми кадрами о войне

Старшая дочь звездных супругов Юрия Никитина и Ольги Горбачевой Полина пошла по творческой тропе своих родителей.

Не так давно Полина под псевдонимом Nora Polinnia выпустила дебютный англоязычный трек Gotham, записанный вместе с ее другом, композитором Martin Nikov.

Теперь же состоялась премьера клипа к этой композиции. Видео полностью анимировано, иллюстрации к нему создал известный украинский иллюстратор Иван Кипибида. В клипе показано все, что сейчас происходит в Украине: разрушенные российскими оккупантами города и села, летящие в жилье мирных жителей ракеты, метро, в котором прячутся люди, российская военная техника на улицах наших городов с российской свастикой z.

Кроме того, в видео появляется воинственная украинская девушка, которая берет в руки оружие и защищает свою страну, и, наконец, побеждает оккупантов.

Как ранее рассказывала Полина, эта песня была создана ею и ее другом Мартином на английском, чтобы мир услышал, во что хочет превратить Украину россия.

"Так меланхолическая мелодия Мартина затянула Нору в темный мир города Готхэм, где действовал Бэтмен. Она написала текст к песне, чтобы передать миру месседж, который люди бы на Западе легко поняли: Gotham – это город-призрак, в который Россия пытается превратить украинские города "Gotham" записывался буквально под одеялом при отсутствии профессионального оборудования и собирался друзьями по всему миру в разных временных зонах. "Gotham" должен стать реальным саундтреком к этому Хэллоуину. Для тех, кто его празднует. Мир не должен забывать, что пока они популяризируют праздник страха через свою фантазию, самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца", — сказала Полина.

Отметим, что продюсером выступил отец Полины Юрий Никитин.

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