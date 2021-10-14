Дочь Заворотнюк в банном халате и на каблуках игриво похвасталась длинными ножками

Анна отдыхает в Стамбуле.

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — решила отвлечься от проблем и спонтанно сиганула с подружками на отдых.

Компания полетела в Турцию. На странице в Instagram красавица опубликовала кадр, на котором появилась на балконе стамбульского отеля в банном халате и на каблуках с чашкой кофе в руках. Аня игриво похвасталась длинными стройными ножками.

Дочь Анастасии Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Я, на самом деле, больше всего люблю такие спонтанные путешествия, они всегда самые веселые! В Стамбуле последний раз я была до начала пандемии. Город оставил о себе очень классное впечатление. Хоть он и восточный, он очень толерантен к иностранцам. Безумно красивая архитектура, замки султанов и величественные мечети", — поделилась дочь артистки.

В комментариях фолловеры сделали Заворотнюк комплименты.

Какая вы роскошная

красавица

Какие ножки!

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