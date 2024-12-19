Дочь Зиброва призналась, когда сыграет свадьбу с женихом-бизнесменом, с которым 9 лет в отношениях

Дочь украинского певца Павла Зиброва – Диана – ответила, когда сыграет свадьбу с женихом-бизнесменом Андреем Ищенко.

Пара обручена уже длительное время. Однако влюбленным приходится откладывать свадьбу. Сначала помешал коронавирус, а сейчас – полномасштабная война. Диана в интервью Oboz.ua призналась, что им с возлюбленным хочется устроить пышное празднование. Однако во время войны вообще не до этого. Диана и Андрей решили пожениться уже после победы Украины в войне с Россией.

"Наша свадьба планировалась давно, однако в свое время церемонии помешал коронавирус, а потом – полномасштабная война. Поэтому теперь план такой: свадьба состоится после нашей победы. Мы хотим большую церемонию, а сейчас, согласитесь, не до пышных празднований, нет внутренней настроенности на это", – поделилась дочь артиста.

Диана Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

Диана Зиброва и Андрей Ищенко вместе уже девять лет. В отношениях влюбленных все хорошо. Они живут вместе то с родителями, то отдельно от них. Свадьбу парочка планирует, а вот рождение детей пока что нет.

"Но у нас все хорошо. Мы с Андреем вместе почти девять лет. Живем то вместе с родителями, то отдельно – в каждый период нашей совместной жизни своя история. Детей мы пока не планируем", — заверила Диана.

Напомним, ранее дочь Павла Зиброва также рассказала, как работает вместе со звездным отцом. Диана также призналась, какую зарплату получает.

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