Дочери Елены Мозговой дебютировали в Бельгии и очаровали своим талантом: "Это только начало"

Елена Мозговая с дочерьми Соломией и Зоей / © instagram.com/mozgovaolena

Дочери продюсера Елены Мозговой присоединились к международной выставке картин.

Как оказалось, долгое время старшая дочь звезды Зоя и младшая Соломия развивали свой талант рисования. Со временем у них появилась серия работ. И недавно они их предоставили в Брюссель на одну из выставок картин украинских художников. Это впервые, когда творчество дочерей продюсера увидело свет именно в столице Бельгии.

Сторис Зои Мозговой / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая / © instagram.com/matatatahakuna

Счастливая Зоя в своем фотоблоге поделилась первыми эмоциями от дебюта и фото с кураторами выставки и своими коллегами. На фоне также виднеется рисунок младшей сестры Соломии Аксельрод.

Сторис Зои Мозговой / © instagram.com/matatatahakuna

"Столько чувств внутри, столько любви и благодарности, что моя первая выставка стала реальностью. И это только начало", — поделилась эмоциями Зоя.

Вероятно, в это время Соломия вместе с мамой Еленой находилась на отдыхе в Греции. К тому же недавно именно в Афинах 10-летняя девушка уже дебютировала на выставке картин. Продюсер показывала ее картину вблизи и довела до слез ее историей создания.