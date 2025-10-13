- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1174
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочери Елены Мозговой дебютировали в Бельгии и очаровали своим талантом: "Это только начало"
Зоя Мозговая и Соломия Аксельрод-Мозговая присоединились к международной выставке.
Дочери продюсера Елены Мозговой присоединились к международной выставке картин.
Как оказалось, долгое время старшая дочь звезды Зоя и младшая Соломия развивали свой талант рисования. Со временем у них появилась серия работ. И недавно они их предоставили в Брюссель на одну из выставок картин украинских художников. Это впервые, когда творчество дочерей продюсера увидело свет именно в столице Бельгии.
Счастливая Зоя в своем фотоблоге поделилась первыми эмоциями от дебюта и фото с кураторами выставки и своими коллегами. На фоне также виднеется рисунок младшей сестры Соломии Аксельрод.
"Столько чувств внутри, столько любви и благодарности, что моя первая выставка стала реальностью. И это только начало", — поделилась эмоциями Зоя.
Вероятно, в это время Соломия вместе с мамой Еленой находилась на отдыхе в Греции. К тому же недавно именно в Афинах 10-летняя девушка уже дебютировала на выставке картин. Продюсер показывала ее картину вблизи и довела до слез ее историей создания.