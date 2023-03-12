Дочери Кошевого и Ткача с актрисами "Женского Квартала" довели до слез проникновенной песней о папе на фронте

11 марта на канале "1+1 Украина" состоялась премьера нового концерта "Вечерний Квартал".

Среди других номеров в концерте был один, который растрогал присутствующих до слез. Так, актрисы "Женского Квартала" исполнили проницательную композицию "Вона тата свого малює" — кавер на трек Александра Пономарева "Він чекає на неї".

В номере приняли участие дочери юмориста Юрия Ткача Елизавета и художественного руководителя "Квартала 95" Евгения Кошевого Серафима. Пока участницы "Женского Квартала" пели, девочки рисовали разные рисунки, а затем спели со старшими коллегами.

Серафима Кошевая

Лали Эргемлидзе и Елизавета Ткач

Вера Кекелия

Эмоциональный номер вызвал бурные эмоции не только у присутствующих в зале, но и у самих актрис "Женского Квартала". Вера Кекелия и Марта Адамчук расплакались вместе со зрителями.

На съемках благотворительного концерта "Вечернего квартала" присутствовали защитники и защитницы Украины, врачи и волонтеры.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года актеры Студии "Квартал 95" дали уже более 200 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев, организуя концерты в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.

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