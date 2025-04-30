Дочери Пугачевой Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за ее позиции относительно войны в Украине

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

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Дочери российской певицы Аллы Пугачевой — Кристине Орбакайте — запретили въезд в Латвию из-за ее неоднозначной позиции относительно войны в Украине.

Исполнительница попала в "черный список" страны, о чем сообщил латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис, пишет LSM. Вместе с ней въезд в Латвию запретили сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу. Причина такого решения – их позиция к войне в Украине.

В МВД Латвии отмечают, что страна осуждает российскую агрессию против Украины и поддерживает украинцев. Появление знаменитостей с неоднозначной позицией относительно развязанной Россией войны противоречит национальным интересам латвийцев.

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Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

"Основной месседж — о поддержке агрессии против Украины, об участии в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать ее поддерживать, поэтому в этом случае для нас это абсолютно неприемлемо. Появление лиц, поддерживающих российскую агрессию, в Латвии не соответствует национальным интересам нашей страны, поскольку может способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе", — говорится в сообщении.

Кстати, в конце мая у Кристины Орбакайте был запланирован концерт в Латвии, однако недавно его начали бойкотировать. Дело в том, что латвийцы возмущаются ее позицией по поводу войны в Украине. Хотя артистка публично не поддерживала враждебные действия российских властей, но также и не осуждала. Лишь в начале полномасштабного вторжения оккупантов в Украину опубликовала в Instagram фото с черным квадратом, который подписала словами: "Только мирного неба! Нет войне!". Впрочем, впоследствии Орбакайте это удалила.

Кристина Орбакайте / © УНИАН

Певица давала концерты в России и даже ездила в оккупированную Ялту. Кстати, на полуострове Орбакайте незаконно бывала и до февраля 2022, за что оказалась в базе сайта "Миротворец". В 2024 году исполнительница все же покинула РФ и разорвала со страной все связи, ведь ее выступления начали отменять. Предполагают, что это из-за антивоенной позиции мамы Аллы Пугачевой и отчима Максима Галкина. Кстати, в Латвии перед тем, как запретить для Орбакайте въезд, предлагали ей публично высказать свою позицию по поводу войны, но она этого не сделала.

Что касается Горана Бреговича, то он незаконно выступал в аннексированном Крыму и высказывал слова поддержки страны-агрессора России. У него также должен был состояться концерт в Латвии, но его отменили.