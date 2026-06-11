Дочери Светлицкой честно признались, какие отношения между родителями наблюдают после развода

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

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Дочери украинской актрисы Елены Светлицкой, которую подозревают в романе с Тарасом Цымбалюком, после развода родителей трогательно рассказали, о чем больше всего мечтают.

Развод артистов, как заявила сама мать девочек, не повлиял на любовь детей к обоим родителям, однако дочери знаменитости признаются, что хотели бы чаще проводить время с папой. Во время откровенного разговора 10-летняя Вера и 5-летняя Мария поделились, как складывается их общение с отцом после перемен в семье. Девочки честно признались, что видятся с папой не так часто, как им бы хотелось. На вопрос, хотят ли они проводить больше времени вместе, обе без колебаний ответили утвердительно. Более того, у старшей дочери уже есть особая мечта, связанная с папой.

«С папой хотела бы полететь в Японию», — поделилась Вера в рамках проекта «Топові зірки».

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Дочери Елены Светлицкой

Впрочем, больше всего детей порадовало бы не путешествие, а возможность снова увидеть родителей рядом. Маленькие собеседницы не скрывали, что мечтают о воссоединении семьи, хотя и осознают: мама и папа продолжают их любить, несмотря на то, что больше не живут вместе.

«И я хотела бы, чтобы папа переехал к маме», — трогательно сказала Вера.

В ответ девочкам напомнили, что любовь родителей к ним не зависит от семейного положения. Дочери согласились, что чувствуют эту поддержку и заботу со стороны обоих.

Напомним, недавно Елена Светлицкая откровенно рассказала о своем бывшем муже через год после разрыва.

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