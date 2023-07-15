Дочери Владимира Зеленского — 19: близкая подруга Александры рассказала о ее жизни

Сегодня, 15 июля, в семье президента Украины Владимира Зеленского праздник – свой 19-й день рождения празднует его дочь Александра.

В этот день девушка получает немало поздравлений не только от родных, но и всех украинцев. Теплыми воспоминаниями о дружбе с Александрой также поделилась в эфире "Завтрака. Исходящий" ее близкая подруга детства, дочь телеведущей Елены Кравец, Мария.

Во время учебы в школе девушки были очень близки, ведь постоянно пересекались на съемочной площадке "Вечернего квартала" и дружили семьями. Александр всегда был душой компании в школе и имел много друзей.

"У нас была такая компания детей "Квартала" и мы все были законектчены друг с другом. Наши родители были всегда вместе и мы были всегда вместе. Я вспоминаю это как время легкости, беззаботности, я все это с теплом вспоминаю. Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. В ее сторону всегда преимущество, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно", - вспомнила Мария Кравец.

Александра Зеленская

Александра Зеленская

Однако из-за полномасштабной войны в Украине Александре пришлось прекратить вести соцсети и по-прежнему общаться с друзьями. Более того, сейчас девушка не имеет возможности видеться и со своим папой.

"Зная их семью как-то, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочь. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень для нее сложно, как и для нас всех", – рассказала Мария.

Владимир Зеленский с детьми и женой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сейчас Мария и Александра не поддерживают такую тесную связь, ведь дочь президента не стала заводить новые страницы в соцсетях и вообще ограничила круг контактов.

"Я сейчас вообще не знаю ее ни одной страницы в соцсетях. Но было бы интересно, как складывается ее жизнь. Она очень добрая девочка, очень светлая. Я желаю мира, мира твоей семьи, хочется, чтобы ты кайфовала от этой жизни, настал мир и ничего не бойся, все получится", — сказала Мария.

Александра Зеленская

Напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказал, что его дочь Александра и сын Кирилл сейчас находятся в Украине. Дочь президента учится в одном из украинских вузов на юриста — она успешно сдала экзамены и перешла на второй курс.

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