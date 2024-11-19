Документальный фильм "Герць українських фанатів": вышел официальный трейлер

В Сети появился официальный трейлер фильма "Герць українських фанатів".

Документальный проект режиссера Александра Брагина рассказывает о людях, которых объединяет любовь к футболу и Украине. Официальная премьера картины запланирована на 2025 год.

Документальный фильм "Герць українських фанатів" рассказывает о футбольных фанатах в водовороте переломных для Украины событий, накануне полномасштабного вторжения. Это история не только о стадионах и матчах, но и о людях с несокрушимым казацким духом. Эта картина – о субкультуре, которая выходит далеко за пределы футбола. Герои фильма – болельщики ведущих футбольных клубов Украины – сейчас почти все служат в рядах Вооруженных сил Украины.

"Съемочный процесс фильма длился весь 2021 год, завершили мы его за месяц до полномасштабного вторжения. Некоторые вещи, которые были непонятны в 2021 году, в 2024-м становятся более четкими и понятными… В этом и состоит определенная магия нашей истории. Продолжается война, многие украинские футбольные фанаты защищают Украину в рядах ВСУ. Я уверен, что после войны роль фанатов в новейшей истории государства будет тщательно исследоваться историками, социологами, политологами… И есть чувство, что наше документальное исследование будет занимать в этом ряду не последнее место. Главной ценностью этого фильма является сам факт фиксации истории", – комментирует режиссер картины Александр Брагин.

Напомним, вскоре состоится премьера новогодней комедии "Потяг у 31 грудня". Ранее создатели фильма представили первый тизер, саундтреком к которому стала песня певицы Klavdia Petrivna.

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