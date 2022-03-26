Долина, Лепс, Тимати, Гагарина: Минкульт вводит санкции против 47 российских артистов

Все они поддерживают вторжение России в Украину.
Министерство культуры и информационной политики подготовило санкции против 47 российских артистов, которые поддерживают режим Путина.
Об этом сообщил Александр Ткаченко в Facebook.
В целом Кабмин уже поддержал предложение Минкульта, остается лишь согласовать санкции с СНБО и президентом Владимиром Зеленским.
В список лиц, которые поддерживают войну в Украине, попали:
- музыканты – Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати).
- актеры и режиссеры – Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.
Также санкции вводятся простые политиков, пропагандистов и двух юридических лиц.
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения. Как говорят у нас в Украине: "Русская военная песня, плыви вслед за российским кораблем", — пишет Ткаченко.
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