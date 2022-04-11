"Должны действовать немедленно": Билли Айлиш растрогала песней в поддержку Украины

Звезда вместе с братом Финнеасом О'Коннелл спела балладу Your Power.

Американская певица, обладательница премий "Грэмми" и "Оскар" Билли Айлиш присоединилась к глобальной благотворительной кампании в поддержку Украины – Stand Up For Ukraine.

Звезда и ее брат Финнеас О'Коннелл исполнили балладу Your Power, в переводе — "Твоя сила". Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Исполнительница призвала поклонников распространять информацию о войне в Украине и стимулировать мировых политиков, чтобы те действовали.

Видео уже собрало около 500 тысяч просмотров на YouTube.

"Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто посмотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали", – призвала Билли.

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