Дом 15-летнего Саши из Николаева из клипа Imagine Dragons отстроили – видео

Весной 2022 года дом Саши из Новогригорьевки Николаевской области полностью разрушили российские войска. Однако встреча с оператором-постановщиком Imagine Dragons Таем Арнольдом изменила жизнь молодого человека и его семьи.

Американская группа выпустила видео на композицию Crushed с Сашей в главной роли. Клип увидел весь мир, а донор платформы UNITED24 выделил средства на восстановление дома.

"Влияние видео на судьбу Саши сложно переоценить. После выхода клипа тысячи людей захотели помочь парню: поступало огромное количество слов поддержки и предложения купить квартиру в каком-то украинском городе. Но Саша отказывался уезжать из Новогригорьевки, поэтому постоянный партнер UNITED24, сеть мультимаркетов "Аврора" решил выделить средства на восстановление разрушенного дома. Мы счастливы, что на прошлой неделе Тай Арнольд лично передал Саше и его маме ключи от прекрасного, просторного и очень красивого дома", – прокомментировала координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

Донор отстроил полностью разрушенный дом 15-летнего Саши из клипа Imagine Dragons

В разрушенном доме 15-летнего Саши не осталось ни одной уцелевшей стены, не было электроэнергии, поэтому руины пришлось снести. Зато строители заложили новый фундамент и возвели больший и надежный дом. А также добавили террасу, о которой мечтала мама парня, и построили рядом укрытие. Строительство полностью завершили всего за полгода.

Отметим, что оператор-постановщик Imagine Dragons Тай Арнольд встретил Сашу из Новогригорьевки Николаевской области во время двухмесячного путешествия оператора по Украине. Он доставлял гуманитарную помощь в деревню и увидел парня, который бродил между разрушенными домами. Эта встреча стала судьбоносной: история украинского мальчика растрогала Тая и легла в основу клипа Imagine Dragons. Миллионы людей во всем мире увидели реалии жизни украинцев во время войны.

В августе 2023 года UNITED24 организовала для Саши первую поездку за границу. Парень посетил концерт "Imagine Dragons" в Варшаве, где вышел с выдающимся коллективом на сцену.

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