Дом актера Эдди Редмэйна сгорел в результате лесных пожаров на Лазурном берегу Франции

Огонь полностью уничтожил верхний этаж.

Во Франции в результате лесных пожаров сгорел дом популярного британского актера, обладателя "Оскара" Эдди Редмэйна.

Как пишет Daily Mail, огонь полностью уничтожил верхний этаж дома звезды фильма "Фантастические твари", стоимостью почти 3 млн долларов.

Имение расположено на Лазурном берегу и в течение 35 лет принадлежало его родителям. Сам Эдди провел там свое детство и периодически приезжал туда, когда вырос.

По словам отца актера, выжженное место напоминает руины после Первой мировой. Также он отметил, что во время пожара в имении жили друзья Редмэйна, которым пришлось бежать. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в 2018 году обладатель "Оскара" Эдди Редмэйн во второй раз стал отцом. Жена актера Ханна Бегшоу родила сына.

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