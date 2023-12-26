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Дом Бейонсе, который она продала, сгорел прямо на Рождество

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Дом Бейонсе, который она продала, сгорел прямо на Рождество

Бейонсе и ее дом детства, в котором возник пожар / Фото: Getty Images

В особняке прошло ее детство.

Дом американской звезды Бейонсе, где она жила с рождения до пяти лет, загорелся в рождественскую ночь.

25 декабря в 2 ночи в техасском особняке начался пожар. В момент воспламенения внутри находились новые владельцы звездного дома. К счастью, им вместе с двумя детьми удалось спастись. Семья выбежала на улицу в одних пижамах.

Самую большую площадь огонь охватил на втором этаже. По прибытии спасательных служб пожар удалось потушить за 10 минут. Об этом сообщает Daily Mail.

К слову, Кит Розен, организатор экскурсий для поклонников Бейонсе, отметил, что ее дом детства постоянно пользовался большим интересом среди фанатов.

"Люди, которые ездят в эти туры, поклонники Бейонсе, фанатики. Увидеть дом, где она изначально жила, – это все равно, что поехать в Вифлеем – место рождения их лидера», – рассказал Кит.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

Отметим, родители Бейонсе продали дом несколько десятилетий назад. Сейчас сама исполнительница с мужем проживают в Калифорнии в роскошном особняке с видом на океан в Малибу. Жилье обошлось супругам в 200 млн дол.

Напомним, несколько месяцев назад концерт в Бейонсе посетила Мадонна с детьми и наделала фото за кулисами.

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Дата публикации
Просмотры
697
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