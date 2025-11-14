- Дата публикации
Дом фотографов Либеровых пострадал от обстрела: "Очень близко упали обломки"
Фотографы рассказали о повреждениях.
Дом известных украинских военных фотографов Константина и Влады Либеровых пострадал от ночного обстрела.
Об этом они рассказали в Instagram-stories. Фотографы опубликовали видео, где четко слышно громкие взрывы. Как поделились Либеровы, в их доме от взрывной волны вылетели окна.
"С первым моментом нас...Выбило окна в доме", - сообщили фотографы.
Подписчики Либерових начали очень сильно за них волноваться. Поэтому, Константин более подробно объяснил, что произошло. По его словам, неподалеку от их дома упали обломки. Поэтому, из-за взрывной волны пострадало жилье. Он заверил, что с ним и его беременной женой все в порядке.
"Спасибо всем, что пишите. С нами все хорошо. Было очень громко, но все в порядке. И Влада в порядке, и малыш. Рядом с нашим домом где-то очень близко упали обломки. Обнимаем вас крепко", - добавил Константин.
Напомним, ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал, как выглядит после ночного обстрела соседний от него дом. По многоэтажке произошел "прилет".