Дом известного украинского певца полностью уничтожила российская ракета: его родные госпитализированы

Дом певца VARASH уничтожила ракета

Известный украинский певец Владимир Заколодяжный, выступающий под псевдонимом VARASH, сообщил, что российская ракета полностью уничтожила дом его семьи.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Произошло это в ночь на 22 февраля, когда российские оккупанты обстреляли Киевскую область. Исполнитель сообщил, что по дому его семьи попала вражеская ракета. От жилья остались лишь одни руины.

"В дом моей семьи попала вражеская ракета россии. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера - превратилось в руины", - поделился певец.

Дом семьи певца VARASH

К счастью, все родные артиста остались живы, но получили серьезные повреждения, поэтому сейчас находятся в больнице. В момент попадания в доме были сестра VARASH вместе с детьми. Они сейчас в "Охматдете". Грудной ребенок находится в реанимации, а племяннику певца сделали операцию.

"Самое главное - все живы, все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди - операции, восстановление и долгий путь реабилитации. В "Охматдете" находится моя сестра с ее двумя детьми. Маленький грудной ребенок находится в реанимации, моего крестного племянника уже прооперировали, с ним все более-менее стабильно, достали осколки из лица. Держимся, день будет очень тяжелым", - говорит артист.

Дом семьи певца VARASH

Напомним, во время обстрела Киевской области серьезные повреждения получил дом ведущего Владимира Остапчука. Жена шоумена уже показала, как выглядит жилье после вражеского "прилета".