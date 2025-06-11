Дом известного украинского певца полностью уничтожили оккупанты: "Все разорвано снарядом"

Евгений Мильковский / © скриншот с видео

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Лидер группы "Нервы", певец Евгений Мильковский рассказал, как его дом полностью уничтожили оккупанты.

Исполнитель родом из Покровска, который россияне сейчас просто уничтожают. Артист в интервью российскому телеканалу "Дождь" рассказал, что под прицелом оказался и его дом. Многоэтажка, где раньше жил Мильковский, полностью уничтожена. Певец говорит, что дом разорвало снарядом. Также артист отмечает, что с грустью наблюдает за уничтоженными и другими местами в Покровске, где он раньше проводил время.

"Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Мои друзья пишут, что мы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет - все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно...", - говорит певец.

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Дом Евгения Мильковского в Покровске уничтожили россияне / © скриншот с видео

Артист вообще шокирован, что Россия начала войну. По его словам, такое желание может возникнуть только в больной голове. Исполнитель также шокирован, как россияне уничтожают целые города и просто стирают их с лица земли.

"Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно". Это кто решил? Этот ущербный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только этот, вообще города", - возмутился артист.

Отметим, группа "Нервы" в 2012 году начала свою концертную деятельность в России. 2015 года, несмотря на аннексию Крыма и войну на востоке Украины, коллектив подписал контракт с лейблом, владельцем которого является рэпер-путинист Баста, и переехал в Москву. С началом полномасштабного вторжения позиция группы изменилась. Музыканты выехали из РФ, объявили о прекращении деятельности в стране-агрессоре и осудили войну. Тем временем Евгений Мильковский, который сейчас живет в США, даже создал свою первую украиноязычную песню.