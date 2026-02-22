Дом Остапчука в Киевской области во время обстрела получил серьезные повреждения: "Его больше нет"

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дом украинского ведущего Владимира Остапчука во время обстрела получил серьезные повреждения.

Речь идет о печально известном доме, который шоумен делит с бывшей женой Кристиной Горняк. О разрушении сообщила именно нотариус. Она опубликовала фото, на котором видно поврежденный обломками дом, и отметила, что он серьезно пострадал.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

"Нет человека в нашей стране, кого бы не задела война. Дошла и моя очередь. Единственное, что я могу сказать, что это деньги, которые не стоят на уровне с человеческими жизнями, которые забирает война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди - самое ценное. Дом не видела, но говорят пострадал сильно. Значит у этой истории должно быть именно такое завершение", - прокомментировала Кристина.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

Сам Владимир Остапчук пока хранит молчание. Однако его нынешняя жена Екатерина Полтавская прокомментировала. Она отметила, что "дома больше нет". Вражеский "прилет" полностью его уничтожил. Также она раскритиковала Кристину Горняк за слова "дошла очередь до меня". По словам Полтавской, это именно Владимир Остапчук потерял жилье, поскольку та не вкладывала в него средства.

"Война задела всех, теперь дошла очередь и до меня", - как ты можешь вообще такое писать? Куча людей потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны и имела право на него претендовать только потому, что была полтора года чьей-то женой? Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье", - выдала Полтавская.

Пост Екатерины Полтавской

Также жена шоумена упрекнула его бывшую. Она вспомнила, что домом интересовался потенциальный покупатель. Однако тогда Кристина отказалась его продавать, поскольку, мол, слишком дешевая цена была.

"Это Вова потерял единственное свое жилье, не ты. Он купил его за свои деньги. И она, имея свое жилье, не дала Вове продать этот дом и поделить средства пополам, чтобы он мог хоть какие-то деньги вернуть себе. Просто дождалась, пока дома не стало", - возмутилась Полтавская.

Пост Екатерины Полтавской

Отметим, в 2021 году Владимир Остапчук вместе с тогдашней женой Кристиной Горняк начал строительство дома в селе Вишенки, что в Киевской области. Однако пара развелась. Долгое время они решали, как поделить дом. Наконец, бывшие влюбленные сошлись на том, чтобы продать его, а средства поделить пополам.