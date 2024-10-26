Дом покойного Мэттью Перри в США продали за ошеломляющую сумму – подробности

Частный дом актера Мэттью Перри, где он умер год назад, продали за кругленькую сумму.

Так, огромный особняк звезды "Друзей" в Лос-Анджелесе перешел к новой владелице за более 8 млн долл., пишет The New York Times. Современным домом площадью 325 кв м завладела застройщица и кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан. Теперь в ее распоряжении четыре спальни, столько же ванных комнат и просторная терраса с бассейном и джакузи. Также журналисты сообщили, что женщина приобрела особняк как инвестиционный объект.

К слову, дом в неприметном и тихом районе Лос-Анджелеса Мэттью Перри приобрел в 2020 году. Тогда стоимость недвижимости, построенной еще в 1965 году, составляла 6 млн. дол. При жизни актер полностью реконструировал дом и обустроил бассейн с джакузи на заднем дворике.

Напомним, звезда культового сериала "Друзья" Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. В возрасте 54 лет его тело без признаков жизни обнаружили в бассейне с джакузи возле дома. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате "острого влияния кетамина" и опиоидов. После этого полиция взялась за поиск виновных в продаже знаменитости летальной дозы наркотических веществ. В результате были названы сразу несколько подозреваемых.

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