Дом Роберта де Ниро нагло ограбили: воровка украла рождественские подарки из-под елки

Дом оскароносного актера Роберта де Ниро нагло ограбила неизвестная женщина.

Как сообщило издание ABC News, неприятный инцидент произошел в одном из районов Манхэттена. Неизвестная женщина ворвалась в дом знаменитости около 02:45 ночи. Злоумышленницу преследовала полиция, ведь раньше она уже неоднократно совершала кражи. Когда женщина долго не возвращалась из дома, полицейские пошли за ней и застали ее с поличным. Она воровала рождественские подарки прямо из-под елки.

Роберт де Ниро / Фото: Associated Press

Сам Роберт де Ниро тогда тоже был дома. Однако о том, что происходит в его доме, узнал не сразу, а только когда услышал шум и спустился на первый этаж. Полицейские не знали, что это дом актера, пока он не пришел к ним.

Впоследствии агент Роберта де Ниро сообщил, что со знаменитостью все хорошо и он не будет писать заявление в полицию об ограблении.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказывала, как ее нагло ограбили в Европе. В Париже у ведущей украли все ценные вещи.

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