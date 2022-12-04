Дом скандальной Софии Стужук забросали коктейлями Молотова: возник пожар

В настоящее время блогерша-молчунка находится с детьми и женихом в Латвии.

Скандальная блогерша София Стужук сообщила, что неизвестные ночью забросали ее дом в Риге, Латвия коктейлями Молотова.

Это произошло в два часа ночи. Как рассказала Стужук, в этот момент в доме находились пятеро детей и она беременная. Из-за коктейля Молотова возник пожар и обгорел фасад дома. Жених блогерши-молчунки Антон вовремя погасил возгорание.

"Приезжала полиция... Бросили и оно горело. Антон выбежал, сразу потушил. И, видимо, испугал тех, кто бросал", — сказала Стужук.

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Кроме того, молчунка обратилось к некой Юлии, которая, по словам Стужук, в соцсетях рассекретила место ее нахождения.

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину София Стужук молчала и никоим образом не выразила свою позицию. Более того, когда оккупанты массированно обстреляли украинские города Стужук оправдала это тем, что не стоило злорадствовать взрывам на Крымском мосту.

Впоследствии скандальная блогерша уехала вместе с детьми к жениху в Латвию. Месяц назад одиозная Стужук заявила, что в Украину возвращаться не собирается и начинает новую жизнь в другой стране.

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