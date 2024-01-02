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Дом звезды "МастерШеф" Татьяны Литвиновой поврежден в результате российской атаки Киева - фото

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
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Дом звезды "МастерШеф" Татьяны Литвиновой поврежден в результате российской атаки Киева - фото

Татьяна Литвинова

Дом кулинарного эксперта задела взрывная волна.

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова шокировала, как в результате российской ракетной атаки Киева пострадал ее загородный дом.

Сегодня, 2 января, россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной ракетной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

В частности, ударной волной задело загородный дом Татьяны Литвиновой. Последствия зверств россиян звезда показала в своем фотоблоге.

Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января

Так, в помещении ведущей больше всего была разрушена зона возле панорамных окон. Очевидно, это произошло из-за сильной ударной волны. В частности, упали вспомогательные конструкции окон и горшки с вазонами. К счастью, сами окна уцелели.

Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января

"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - разгневанно написала Литвинова.

Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января / ©
Дом Татьяны Литвиновой после российской атаки ночью 2 января

Пока о пострадавших Татьяна ничего не говорит.

Недавно редакция ТСН.ua писала о реакции известных украинских звезд на массированную ракетную атаку Киева и Харькова ночью 2 января. Как звезды высказались к утру после ужасного русского обстрела и что пережили – читайте в материале.

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Дата публикации
Просмотры
4090
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