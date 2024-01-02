Дом звезды "МастерШеф" Татьяны Литвиновой поврежден в результате российской атаки Киева - фото

Дом кулинарного эксперта задела взрывная волна.
Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова шокировала, как в результате российской ракетной атаки Киева пострадал ее загородный дом.
Сегодня, 2 января, россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной ракетной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.
В частности, ударной волной задело загородный дом Татьяны Литвиновой. Последствия зверств россиян звезда показала в своем фотоблоге.
Так, в помещении ведущей больше всего была разрушена зона возле панорамных окон. Очевидно, это произошло из-за сильной ударной волны. В частности, упали вспомогательные конструкции окон и горшки с вазонами. К счастью, сами окна уцелели.
"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - разгневанно написала Литвинова.
Пока о пострадавших Татьяна ничего не говорит.
Недавно редакция ТСН.ua писала о реакции известных украинских звезд на массированную ракетную атаку Киева и Харькова ночью 2 января. Как звезды высказались к утру после ужасного русского обстрела и что пережили – читайте в материале.
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