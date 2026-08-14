"Дома он был совсем другим человеком": дочь Кузьмы Скрябина раскрыла, каким артист был на самом деле

Кузьма Скрябин с дочерью / © Архів

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Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко рассказала, каким был её отец в повседневной жизни и почему дома он совсем не походил на весёлого и доброжелательного артиста со сцены.

Для поклонников Кузьма Скрябин навсегда останется человеком с особым чувством юмора. На публике он легко находил общий язык с людьми. Однако в семье у артиста была другая роль. Для дочери он был прежде всего отцом. И далеко не всё ей позволял. В беседе с ведущей проекта «Наодинці з Гламуром» Мария-Барбара призналась, что её детство было довольно суровым.

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«На самом деле я росла в довольно строгих условиях, хотя все думают, что мой папа был очень добрым и мне всё позволяли. На самом деле мне разрешалось очень малое. Я постоянно находилась в условиях, когда должна была учиться, я не могла просто лежать и ничего не делать, смотреть сериалы. Поэтому я часто вспоминаю его наставления. Мне сейчас близка его трудолюбие, то, как он говорил: „Всегда идти к цели“, — поделилась Мария-Барбара.

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Кузьма Скрябин с дочерью / © ТСН

Кузьма Скрябин требовал от дочери не тратить время зря и поощрял её развиваться. В то же время его требовательность не означала, что артист пытался прожить жизнь за дочь. Мария-Барбара отметила, что отец не навязывал ей своих представлений о будущем и позволял самостоятельно выбирать профессию.

«Он был веселым на публике. Нужно понимать, что дома он был совсем другим человеком. А со мной он был прежде всего папой, а не знаменитостью», — подчеркнула дочь Кузьмы Скрябина.

Именно эту разницу между сценическим образом и семейной жизнью Мария-Барбара считает важной для понимания своего отца. Для миллионов слушателей он был Кузьмой Скрябиным, а для неё — человеком, который каждый день воспитывал её и прививал ей свои принципы.

Кузьма Скрябин с дочерью / © ТСН

Напомним, недавно Маша Ефросинина эмоционально высказалась о Кузьме и его предсказаниях о том, что, якобы, может быть, даже лучше, что он не дожил.

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