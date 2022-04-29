Don't F*ck with Ukraine: Макс Барских посвятил новую песню ВСУ и народному сопротивлению

Певец Макс Барских выпустил новую композицию на английском языке под названием Don't F*ck with Ukraine, которую посвятил нашим защитникам и мужеству украинского народа.

Премьера сингла состоялась благодаря европейскому дистрибьютору. По словам Барских, после лирической военной колыбельной "Буде весна" певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру.

Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

"Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", — комментирует Макс.

Новая песня Барских посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир есть свидетелем рождения единой силы Украины.

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