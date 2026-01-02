Дональд Трамп резко прошелся по Джорджу Клуни: актер язвительно ему ответил

Джордж Клуни и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп резко прошелся по голливудскому актеру Джорджу Клуни.

В частности, политик высказался о получении артистом гражданства Франции. Как сообщает Hollywood Reporter, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обрадовался этой новости. Он назвал Джорджа Клуни и его жену Амаль "худшими политическими прогностиками". Также Трамп заявил, что во Франции, которую выбрал для проживания актер, ужасная ситуация с преступностью из-за иммиграционной политики.

"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических прогностиков всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему с преступностью из-за их совершенно ужасного отношения к иммиграции", - выдал президент США.

Реклама

Джордж Клуни с женой и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп также перешел на личности и назвал Джорджа Клуни посредственным актером, который прославился не из-за своей киноработы, а из-за политических заявлений. Также президент США считает взгляды артиста неверными, поскольку тот "жалуется на здравый смысл в политике".

"Клуни получил больше огласки благодаря политике, чем благодаря своим очень немногочисленным и абсолютно посредственным фильмам. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", - заявил Трамп.

Ответ от Джорджа Клуни не заставил себя долго ждать. Актер язвительно ответил, что согласен с желанием Трампа "сделать Америку снова великой", но уже с ноября, намекнув на промежуточные выборы в Палату представителей и нижнюю палату Конгресса США.

Джордж Клуни / © Associated Press

Отметим, Джордж Клуни и ранее публично высказывался с критикой политики Дональда Трампа. Тем временем президент США называет его "неудачным политическим экспертом".

Реклама

Напомним, в конце декабря стало известно, что Джордж Клуни получил гражданство Франции. Артист объяснил это тем, что в стране, в отличие от США, больше ценится приватность.