Дональд Трамп заснул прямо во время молебна в США: жена Мелания насмешила реакцией

Президент США Дональд Трамп оскандалился своим появлением на публике.

Американский лидер посетил национальную молебну вместе со своей супругой Меланией Трамп. Впрочем, во время религиозного процесса политик задремал прямо на публике, что и засняли очевидцы. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Интересно, что Мелания в это время элегантно пыталась помешать скандальному мужу и не допустить очередного стыда. Так что не придумала ничего лучше, чем острым взглядом молча выразить ему все, что думает. Правда Трамп уже почти видел свой первый сон, поэтому такие знаки со стороны возлюбленной не заметил. Она же, в свою очередь, просто отвернулась от скандального лидера США и тяжело смирилась.

Дональд Трамп оконфузился прямо в соборе Вашингтона

"Во время Национальной молитвенной службы президент Дональд Трамп пытался не заснуть, что побудило первую леди Меланию Трамп незаметно вмешаться, чтобы держать его наготове", — написали авторы видео под ником sammagdam.

К слову, в комментариях под видео разгорелись горячие дискуссии. Одни насмехаются над поведением Трампа, а другие отмечают, что это очень пренебрежительно и "позорно" со стороны президента, тем более во время молебна.

Он надеется, что все это будет большим сном

Это не очень разумно

Она подумала, что это мог быть инсульт

Позорный поступок

Напомним, недавно в КГГА объяснили, почему Андрей Билоус после обвинений в притязаниях к студенткам вернулся к работе в Молодом театре.

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