Донор почки Селены Гомес впервые прокомментировала "ссору" с певицей и почему не пришла на ее свадьбу

Франсия Райса и Селена Гомес

Американская актриса Франсия Райса, которая в 2017 году пожертвовала свою почку певице Селене Гомес, впервые прокомментировала слухи об их длительной ссоре.

В новом комментарии 37-летняя звезда отметила, что все сообщения о конфликте — "только слухи". Несмотря на это, поклонники обратили внимание, что Райса не присутствовала на недавней свадьбе Селены Гомес и продюсера Бенни Бланко. Актриса подчеркнула, что рассматривает свою помощь не как "связь на всю жизнь", а как просто добрый поступок.

"Я знаю, что она выходит замуж, и очень счастлива за нее. Она уже миллиардер, и я благодарна, что смогла сделать для нее этот подарок. Когда ты жертвуешь что-то — это просто донорство. Ты же не звонишь, чтобы спросить, что делают с твоим долларом, если отдал его благотворительной организации", — сказала актриса во время встречи, пишет Daily Mail.

Франсия Райса / © Associated Press

Знаменитость добавила, что никогда не высказывала возмущения относительно образа жизни Гомес после операции. Франсия назвала такую информацию медиа выдумкой.

Стоит отметить, что операцию по пересадке почки Селена Гомес перенесла в 2017 году. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Тогда певица призналась, что оперативное вмешательство было необходимо из-за прогрессирующей болезни волчанки.

"Я узнала, что мне нужна пересадка почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья. Я бесконечно благодарна своей семье, команде врачей и особенно Франсии — она подарила мне шанс на жизнь. Люблю тебя, сестра", — написала певица своем посте 8-летней давности в Instagram.

