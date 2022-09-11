Допрос Медведчука и Лукашенко в магазине для взрослых: топ-10 забавных пародий от Великого

Юрий Великий с первых дней полномасштабной войны записывает забавные пародии, которые с каждым днем становятся все более популярными.

С начала полномасштабной войны украинцы испытывают немало стресса. Поэтому актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, чтобы хотя бы немного отвлечь людей от негатива и поднять боевой дух, начал делать забавные пародии.

Знаменитость снимает короткие видео, которые размещает на своем YouTube-канале. В общем, Великий делает юмористические пародии на российских пропагандистов, политических преступников, оккупантов и россиян, которые не хотят уезжать из оккупированных Россией украинских земель.

Ролики актера мгновенно набирают немало просмотров на YouTube. Благодарные поклонники в комментариях благодарят Великого за очередную порцию юмора, который сейчас крайне необходим.

Редакция TСН.ua собрала топ-10 забавных пародий от Юрия Великого, набравших более миллиона просмотров на его YouTube-канале.

Пародия на российскую "туристку", которая вообще не хочет уезжать из Крыма

После того, как в оккупированном Крыму прогремела серия "бавовны", россияне начали бежать с полуострова. Впрочем, перед выездом они жаловались, что вообще не хотят уезжать оттуда. Юрий Великий снял забавную пародию на это. На видео актер предстал в образе россиянки, которая не хочет уезжать из Алушты, где так хорошо устроилась и чувствовала себя "как дома".

Пародия на допрос Медведчука

В апреле СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, работавшего на российские спецслужбы. Юрий Великий снял пародию на допрос политика. На видео, когда у "Медведчука" попросили подтвердить свое имя, он назвал себя "чмоней". Также предатель прокомментировал, почему он был одет в военную форму ВСУ. Как оказалось, его переодели, ведь "Медведчук" от страха "наложил в штаны".

Кстати, на видео Великий упомянул еще об одном предателе Илье Киве. В общем, в забавном ролике говорится, что преступника ждет та же участь, что и Медведчука.

Пародия на оккупанта, который жалуется жене

С начала полномасштабного вторжения украинская разведка перехватывает телефонные разговоры оккупантов и обнародует их. Юрий Великий вместе с актрисой Анастасией Оруджевой снял забавную пародию об этом.

На видео "оккупант" жалуется "жене", что уже не может воевать и хочет вернуться домой. Избранница преступника категорически запрещает ему покидать Украину. В общем, она требует, чтобы он украл для нее еще кухонные принадлежности. Кроме того, жена оккупанта боится, что он может не вернуться, ведь тогда ей придется самой выплачивать кредит.

Пародия на Лукашенко, которого уговаривает Путин напасть на Украину

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Белоруссия выступила союзником страны-агрессора. С территории соседней страны РФ обстреливает украинские города. Лукашенко не спешит начинать полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Так что Великий снял пародию, как кремлевский диктатор уговаривает непризнанного президента напасть на украинцев. В телефонном разговоре с Путиным "Лукашенко" "включил дурака". Сначала он делал вид, что не понимает с кем разговаривает. Впоследствии Лукашенко начал признавать, что боится воевать с Украиной, а в конце разговора точно дал Путину понять, что не будет вступать в войну.

Пародия на задержание и допрос Гиркина в Крыму

Гиркин активно критиковал российское политическое и военное руководство за то, что они недостаточно решительно воюют в Украине. Он был задержан при попытке пробраться на "Херсонский фронт" добровольцем по паспорту прикрытия, по имени Сергея Рунова, которое он использовал во время работы в спецслужбах.

Юрий Великий снял забавную пародию, как россияне допрашивают Гиркина. На видео террорист отрицал, что он "Гиркин". Когда него спросили, где его усы, тот высказался, что они самоликвидировались: "Скажем так, неосторожно покурил".

Пародия на интимную жизнь Гиркина

До того, как сделать пародию на задержание Гиркина в Крыму, Великий уже высмеивал террориста. К слову, актер снимал забавный ролик, где преступник критиковал "специальную военную операцию" и сравнивал ее со своей интимной жизнью.

"Секс операция" преступника провалилась, равно как и "военная операция россиян". В общем, на видео "Гиркин" жаловался, что россияне вообще не умеют воевать, а украинцы это делают в разы лучше.

Также Великий вспомнил и о Лукашенко. "Гиркин" на видео говорит, что непризнанный президент Беларуси якобы помогает, а на самом деле – нет: "Он вроде бы есть, но помощи от него ноль".

Пародия на пьяного Лепса, выступившего в оккупированном Донецке

Российские артисты и ярые поклонники Путина не стесняются приезжать в оккупированные Россией украинские города. В частности, Григорий Лепс посетил Донецк. Юрий Великий снял пародию на выступление путиниста перед русскими оккупантами.

В общем, "певец" пришел на концерт пьяным. "Лепс" на видео восхищался, что оккупанты аплодируют ему ногами, ведь рук у них нет. Также на видео путинист случайно назвал руководителя так называемой "ДНР" "чипушилиным". Кроме того, "Лепс" приехал на Донбасс не для того, чтобы поддержать оккупантов, а только потому, что ему заплатили.

Пародия на Путина, командующего парадом на "Красной площади"

Страна-агрессор 9 мая проводит парады на "Красной площади". Юрий Великий сделал пародию, как кремлевский диктатор организовывал это все действо. В общем, парад в этом году был не таким, как обычно. Все было "по-бедному", ведь Россия переживает "демилитаризацию".

Пародия на Лукашенко, инспектирующего магазин для взрослых

На Беларусь также наложено немало санкций. Юрий Великий снял пародию, как Лукашенко устраивает импортозамещение.

В частности, непризнанный президент инспектировал интимный магазин для взрослых, где все оказалось китайским. Впрочем, Лукашенко настаивает, чтобы все немедленно заменили белорусским.

Пародия на Лаврова в Африке

Не обошел Юрий Великий и министра иностранных дел России Сергей Лавров и его "африканское турне". На видео "россиянин" посещал Уганду. "Политик" сначала не мог выговорить название страны, а впоследствии местных жителей: "дорогие угандоны", "угондянцы", "угондяне". В конце концов, Лавров произнес: "Короче, жители уганской области".

Также пока "Лавров" говорил свою речь, на него одевали бусы из баранок, чеснока, туалетной бумаги, корки от арбуза, а за уши ему одевают лапшу: "Давайте, давайте. Я так понял, мы вам вешаем, вы – нам".

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