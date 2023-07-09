Дорофеева и Кацурин оказались в ЦНАПе из-за Дантеса: что произошло

Стало известно, что делали Надя и Миша в учреждении в Киеве.

Сеть облетела фотография, на которой певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин сидят в киевском ЦНАПе и заполняют какие-то бумаги.

Фаны сразу предположили, что пара наконец-то созрела перейти на новый уровень отношений и оформить брак. Впрочем, все оказалось не столь романтично. Как рассказал ведущий Слава Демин в своем Telegram-канале, на самом деле Дорофеева и Кацурин оказались в учреждении из-за их с Надей совместного с Владимиром Дантесом дома в Киевской области.

Надю Дорофееву и Мишу Кацурина застали в киевском ЦНАПе / Фото: instagram.com/v_solomka

Так что, по словам Демина, в ЦНАПе в прошлую субботу, 8 июля, Дорофеева выписывалась из этого дома, расположенного в селе Крюковщина:

"Точно знаю, что именно на этой фотке они не расписывались, а... выписывалась... Надя... из общего дома на Крюковщине, где жила вместе с Вовой Дантесом. Так что пока пышная свадьба отменяется", – сообщил Демин.

Территория дома, где жили Дорофеева и Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Территория дома, где жили Дорофеева и Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Территория дома, где жили Дорофеева и Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дом Дантеса и Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес были женаты семь лет. В середине марта 2022 года экс-влюбленные сообщили, что разошлись. Вскоре Надя обнародовала свои отношения с Мишей Кацуриным.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Официально Дантес и Дорофеева развелись в начале 2023 года. Будучи в браке, артисты проживали в совместно приобретенном загородном доме в селе Крюковщина площадью 270 кв. м с близлежащей территорией 12 соток. После развода экс-супруги этот дом продадут и деньги поделят пополам.

Читайте также: