Дорофеева и Кацурин в центре Киева вышли на митинг за освобождение пленных военных

Сегодня, 24 марта, в центре Киева прошла акция в поддержку пленных украинских защитников.

Сегодня к митингу присоединились звездные супруги, певица Надя Дорофеева и бизнесмен и шоумен Миша Кацурин. Рядом с родными пленных военных пара вышла на акцию, которая каждое воскресенье проходит на Европейской площади. Дорофеева и Кацурин стояли с плакатами с призывом освободить пленных.

Кроме Дорофеевой и Кацурина к акции присоединились юрист Евгений Пронин, ведущий и актер Женя Янович и блогер Миша Лебига.

Дорофеева и Кацурин на акции поддержки военных пленных / Фото: ТСН

Дорофеева и Кацурин на акции поддержки военных пленных / Фото: ТСН

Дорофеева и Кацурин на акции поддержки военных пленных / Фото: ТСН

Отметим, что акция в поддержку пленных каждое воскресенье проходит на Европейской площади в центре Киева. Акция уже становится традиционной, ведь в центре столицы люди с плакатами собираются несколько воскресений подряд. Раньше на этих акциях были преимущественно родственники пленных, сейчас это сотни людей, преимущественно молодежь, которая становится голосом пленников, чтобы о них помнили. Также к акции приобщаются знаменитые люди.

Так, в феврале поддержать находящихся в российском плену родных военных пришли шоумен Владимир Дантес вместе со своей возлюбленной, бизнесвумен Дашей Кацуриной.

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