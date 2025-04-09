Дорофеева и Кацурин рассекретили необычные семейные традиции и какими сюрпризами радуют друг друга

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © elle.ua

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Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин, рассекретили их необычные семейные традиции и признались, какими сюрпризы радуют друг друга.

Супруги в скором времени будут праздновать уже вторую годовщину брака. В интервью изданию ELLE пара призналась, что уже обзавелась семейными традициями. В частности, воскресенье они проводятся вместе. Кроме того, хотя бы три раза в неделю у них совместные завтраки. Супруги пытаются, несмотря на работу после 19:00 быть дома, а 11 октября в их семье “День мудака”. Кацурин говорит, что они ввели его после того, как он “накосячил”, правда, в подробности не вникал.

“Воскресенье — всегда семейный день. Минимум три раза в неделю — совместные завтраки. В 19 часов все должны быть дома — это наше общее вечернее время. Исключение — гастроли Нади или мои съемки. 11 октября — “День мудака“. Это я как-то накосячил и пообещал всю жизнь расплачиваться”, – признается ресторатор.

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Тем временем певица делится, что они ходят на свидание, пишут вместе музыку и устраивают ленивые дни, когда вообще не покидают дом, читают книги, смотрят кино и готовят вместе.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © elle.ua

“Ходим на свидание, в бар на мескаль с сангритой, пишем музыку вместе, делаем ленивые дни. Мы очень много работаем, поэтому наш идеальный день вместе — это “ленивый день“. В ленивый день мы не выходим из дома, превращаемся в тюленей: валяемся, читаем, смотрим кино, готовим… И еще куча всего”, — говорит исполнительница.

Также супруги радуют друг друга сюрпризами, правда, Надя признается, что полюбила их именно благодаря Мише. Особенно певице запомнилось, как муж в прошлом году поздравил ее с днем рождения. Он арендовал театр, где для Дорофеевой и ее друзей показали спектакль. Гостей угощали вкусными блюдами, которые готовил Владимир Ярославский.

“На мой прошлый день рождения он сделал мне просто невероятный сюрприз! Я получила приглашение на свой день рождения, в котором было написано, что я должна быть одета элегантно. Я не знала, что это будет, куда я еду, кого он пригласил… Одела красивое платье, и мы приехали в театре, который Миша нанял для меня и наших друзей. Все были в дрескоде, был шикарный театральный стол с бутербродами, шефом которого выступил невероятный Вова Ярославский. Для нас показывали частный спектакль, а после играла арфистка”, — вспомнила артистка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © elle.ua

А вот Кацурин любит сюрпризы, поэтому Дорофеева с удовольствием их устраивает. На открытие нового ресторана Миши исполнительница подарила ему портрет, написанный украинской художницей Марией Ревой. Раньше артистка заказывала для возлюбленного винтажное пианино.

“На открытие нового ресторана Наденька подарила мне мой шикарный портрет, написанный совершенно удивительной Машей Ревой. Я Машу обожаю и всегда мечтал иметь ее работу у себя дома. А там еще и я. Перед этим Надя подарила мне пианино. Винтажное, отреставрированное, которое инсталлировали, пока меня не было дома. Это был акт самопожертвования. Потому что Надя знала, что играть на нем я буду постоянно, не давая жизни всем, кто меня окружает”, – говорит ресторатор.

Напомним, недавно Надя Дорофеева выпустила новую песню. Артистка тогда просто довела до мурашек символическим клипом.