Дорофеева и Макс Барских устроили дикие танцы на подвесной плоскости в летнем клипе

Певица и тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева и певец Макс Барских порадовали фанов выпуском первой дуэтной композиции "Ритми".

Вместе с танцевальным треком состоялась премьера яркого клипа на песню, режиссером которого стал клипмейкер Алан Бадоев. Как объясняют артисты, в песне они поют о флешбеках из прошлого, о друзьях, о печали, боли, слезах и ярости, превращающихся в отчаянный танец, о том, что потеряно, но не забыто.

"Нам понадобилась только неделя, чтобы реализовать командами идею и снять клип. Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, которые сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года мы не слышим смех и звуки радостей наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском", – рассказал о премьере Макс Барских.

Новый трек Нади и Макса войдет в новую украиноязычную пластинку Барских "Зорепад", выход которой запланирован на 8 сентября.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, как прямо во время съемок "Голосу країни" вместе с коллегой Артемом Пивоваровым устроила спортивный баттл на сцене.

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