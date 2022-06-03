Дорофеева и Пивоваров довели до слез дуэтной песней на стихи Тараса Шевченко

Украинские исполнители Надя Дорофеева и Артем Пивоваров представили эмоциональную дуэтную композицию на стихи легендарного украинского писателя Тараса Шевченко.

Песня получила название "Думи". Она была создана в рамках авторского проекта Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Отметим, что для Нади Дорофеевой трек стал первым релизом с начала войны.

Премьера эмоциональной композиции и атмосферного черно-белого клипа на нее состоялась в 100 день войны, 100 день, наполненный болью, грустью и надеждой на нашу победу.

Композиция вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думи мої, думи мої" (1840) — вечной классикой украинской литературы, которая актуальна и сейчас. Строки, пронизанные тоской по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле, в наше время приобрели особый смысл:

"Мы переживаем нелегкие времена. Находясь в непрерывном потоке информации, пытаемся заполнить экзистенциальную пустоту. Мы постоянно в себе, наедине со своими мыслями, с которыми бывает сложно. Но мы должны осознавать, что каждый украинец со всеми его переживаниями и сложностями нужен своей стране как никогда. Украина — наша мама, которая принимает нас такими, какие мы есть. Она живет внутри нас. И то же самое мы хотим видеть в наших детях", — прокомментировал Пивоваров.

В свою очередь, Дорофеева призналась, что находясь в благотворительных турах по Европе поняла, как скучает по Украине:

"Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Грусть по Родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение – именно то, что каждый переживает сейчас. Когда я ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по Украине, по Киеву, по дому, по своим людям, по украинцам... Иногда очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине, поэтому нам всем нужно не утонуть в этих "думах", помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код. Сейчас важнейшая миссия в том, чтобы украинское культурное наследие жило и громко звучало!" – добавила Надя.

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