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Дорофеева и Пивоваров устроили спортивный баттл прямо на сцене "Голосу країни"

Дорофеева и Пивоваров устроили спортивный баттл прямо на сцене "Голосу країни"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
874
Время на прочтение
1 мин
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Дорофеева и Пивоваров устроили спортивный баттл прямо на сцене "Голосу країни"

Надя Дорофеева и Артем Пивоваров, Голос країни

Тренеры проекта зря времени на съемках не тратили.

В Польше сейчас продолжаются съемки европейского сезона вокального шоу "Голос країни-13".

Недавно завершился первый этап съемок на этом проекте – "слепые прослушивания". В Интернете появилось видео со съемочной площадки, на котором можно увидеть двух звездных тренеров – Надю Дорофееву и Артема Пивоварова – в веселой спортивной дуэли.

В перерыве между съемками артисты решили выяснить, кто из них дольше стоит в планке. Прямо на сцене Надя и Артем встали в планку. Они оба проявили невероятную выносливость и остались в этой позиции в течение длительного времени. Никто из звезд не хотел отступать.

Надя Дорофеева и Артем Пивоваров удивили планкой прямо на сцене "Голоса страны"

Надя Дорофеева и Артем Пивоваров удивили планкой прямо на сцене "Голоса страны"

Наконец, победило дружеское согласие, и оба артиста решили прекратить упражнение. Наблюдавшие за этим мероприятием зрители начали отсчет времени, а когда счет достиг единицы, как и Дорофеева, так и Пивоваров прекратили выполнять упражнение.

Напомним, ранее самый энергичный судья проекта "Голос країни-13" Артем Пивоваров уже демонстрировал свою физическую подготовку на шоу. Так, певец залез на судейское кресло вверх ногами и простоял так несколько минут, чем приятно удивил присутствующих в зале зрителей.

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Дата публикации
Просмотры
874
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