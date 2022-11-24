Дорофеева, Каменских, Санина: как звучит настоящий голос звезд без фонограммы

Часто можно услышать такой миф, что знаменитости умеют хорошо петь только под фонограмму или инструментал. Будто бы звезды проложили себе путь к популярности благодаря харизме и привлекательной внешности, а не таланту.

Известный украинский блогер Ваня Рассел решил показать, какой же настоящий голос звезды звучит с микрофона во время выступления. Ради этого Рассел с помощью специальной программы отделяет реальный голос знаменитости от инструментала и обработок на концерте. Иногда пение исполнителя вызывает мурашки по коже, а иногда без автотюна это звучит плохо и неудачно, или даже смешно.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку знаменитостей, чей голос благодаря Ване Расселу можно услышать без автотюна и инструментальной аранжировки.

Тина Кароль

Исполнительница еще раз подтвердила, что у нее мощный голос. Рассел отделил реальное пение Тины от мелодии. За основу блогер взял композицию "Закрили твої очі", которую артистка исполняла на концерте. В комментариях пользователи отметили, что у Тины мощный голос, и они в очередной раз в этом убедились.

Юлия Санина

Блогер взял для обработки песню "Журавлі", которую Юлия исполняла на концерте вместе с коллективом. Сам Рассел отметил, что у артистки прекрасный вокал. Пользователи тоже поделились своими впечатлениями. Они отметили, что у Саниной отличная палитра вокальных приемов и нежный голос.

Артем Пивоваров

Музыкант на видео, которое взял для обработки Рассел, исполнял свою популярную песню "Дежавю". Как отметили пользователи, голос вообще не отличается от того, что звучит в записанной в студии версии.

Настя Каменских

Исполнительница тоже подтвердила, что у нее мощный голос и она умеет петь вживую без фонограммы. Рассел на видео, где артистка исполняет "Я Україна", подтвердил это. Пользователи отметили, что вокал Насти действительно трогает душу.

Злата Огневич

Рассел решил продемонстрировать, как артистка выступала на "Евровидении", где Злата исполняла Gravity. В комментариях пользователи отметили, что у певицы непревзойденный вокал, который вызывает мурашки по коже.

Джамала

Не оставил Рассел без внимания и выступление Джамалы на "Евровидении". Как отметили пользователи, звезда своим вокалом передала все эмоции песни и просто довела до слез.

Слава Каминская и Вика Смеюха

Рассел показал, как в дуэте пели Вика и Слава. В общем, мнения пользователей разделились. Голос Славы похвалили, а вот Вике немного досталось.

Оля Полякова

Певица неоднократно говорила, что у нее широкий вокальный диапазон. Артистка это подтвердила. Рассел отделил голос Оли от мелодии и показал, как исполнительница поет вживую. Как отметили в комментариях пользователи, вокал вообще не отличается от того, что звучит в студийной версии песни.

Надя Дорофеева

Рассел взял для обработки видео, где Надя исполнила на концерте песню "Думи". Как отметили пользователи, у артистки действительно мощный вокал. Впрочем, по их мнению, это стало понятно только тогда, когда Дорофеева спела по-украински.

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