Дорофеева на концерте в Киеве продала уши из клипа "На самоті" за 2 млн грн: куда пойдут деньги

В эту субботу, 9 декабря, певица Надя Дорофеева в Киеве провела финальный концерт своего масштабного благотворительного тура.

Журналисты сайта ТСН.ua посетили долгожданное шоу, чтобы поделиться его самыми интересными деталями.

Главной целью артистки стало собрать больше средств для бойцов из полка "Азов". Так, Дорофеева организовала благотворительные аукционы. Впрочем, их проводили ее звездные друзья. Первым гостем стал актер Женя Янович. Он вышел на сцену и объявил о четырех благотворительных лотах. В частности, первым стал флаг с подписями всех главнокомандующих "Азова". Цена его стартовала от пяти тысяч гривен, а в конце достигла 100 тыс грн.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Следующим лотом стала книга "Очі Маріуполя. Українські супергерої. Азовсталь" с эксклюзивными подписями и материалами внутри. Янович через несколько минут отдал ценную вещь снова за 100 тыс грн.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

За третий лот началась жесткая борьба. На кону стояло общая публикация с Дорофеевой в ее Instagram. После многих предложений, лот забрали за 160 тыс грн.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Также поклонники боролись за возможность провести время с певицей за кулисами после концерта. Лот ушел с молотка за 100 тыс грн. К слову, все победители поднимались за кулисы сцены и сразу осуществляли перевод средств.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

В общем, Женя Янович проводил аукцион 40 минут. За это время бойцам из полка "Азов" удалось собрать 460 тыс грн.

Впрочем, это был не конец. Надя запланировала еще один сюрприз для своих фанатов. После исполнения хита "На самоті" на сцене неожиданно показался загадочный мужчина. Его лицо прикрывала рука, а сам он был в знаменитых ушах зайца из клипа на песню "На самоті". Через несколько секунд сорвался шквал оваций. Поскольку незнакомцем оказался известный блогер Антон Птушкин.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Он разыгрывал особый лот, одетый на певице. Это был тот самый головной убор с ушами. Аудитория была очень решительно настроена. Поэтому аукцион длился долго, но все же нашлись те, кто предложил самую большую сумму. Так, Тома и Рома скинулись по миллиону и забрали две шляпы с ушками за 2 млн грн. Кстати, Рома оказался маркетинг-директором сети мультимаркетов "Аврора".

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Напомним, на сольном концерте Нади Дорофеевой также присутствовал ее муж. Миша Кацурин в дуэте с женой спел хит "Щоб не було" и в конце горячо поцеловал артистку.

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