Дорофеева насмешила фото юного Кацурина в паспорте: с волосами и серьгами в ушах

Артистка показала, как выглядел ее муж в 16 лет.
Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивным фото своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.
В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила фотографию Кацурина из его паспорта. На фото юный Кацурин предстает в 16-летнем возрасте. Тогда у ресторатора была густая шевелюра и он носил серьги в обоих ушах:
"Догадайтесь кто", – подписала изображение с любимым Дорофеева.
Напомним, совсем недавно Надя Дорофеева показала кадры со съемок промо-ролика к 13, европейскому сезону вокального шоу "Голос країни". Вместе с другими тренерами Юлией Саниной, Артемом Пивоваровым и Иваном Клименко Дорофеева встретилась на киевском вокзале. Надя была одета в полосатый костюм, состоявший из мини-юбки и короткого пиджака, а игривый образ артистка дополнила серыми чулками.
Читайте также:
- Неля Шовкопляс рассказала о проблемах в отношениях с мужем: "Мы не живем вместе"
- Потап впервые за долгое время показался вместе с Каменских в Сети и чем они занимаются в Киеве
- 74-летнюю Аллу Пугачеву с новой прической и в экстремальном мини застали с сигаретой в руках: "Хулиганка"
- Украинского ведущего в Иране приговорили к смертной казни