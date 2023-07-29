Дорофеева насмешила фото юного Кацурина в паспорте: с волосами и серьгами в ушах

Артистка показала, как выглядел ее муж в 16 лет.

Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивным фото своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила фотографию Кацурина из его паспорта. На фото юный Кацурин предстает в 16-летнем возрасте. Тогда у ресторатора была густая шевелюра и он носил серьги в обоих ушах:

"Догадайтесь кто", – подписала изображение с любимым Дорофеева.

Миша Кацурин в юности / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, совсем недавно Надя Дорофеева показала кадры со съемок промо-ролика к 13, европейскому сезону вокального шоу "Голос країни". Вместе с другими тренерами Юлией Саниной, Артемом Пивоваровым и Иваном Клименко Дорофеева встретилась на киевском вокзале. Надя была одета в полосатый костюм, состоявший из мини-юбки и короткого пиджака, а игривый образ артистка дополнила серыми чулками.

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