Дорофеева о том, как в Тулуме с мужем сходила к шаману: "Я плакала и не могла остановиться"

Дорофеева о том, как в Тулуме с мужем сходила к шаману: "Я плакала и не могла остановиться"

Дантес же пытался шутить, а затем погрузился в свои мысли.

Украинская певица, тренер проекта "Голос країни-12" Надя Дорофеева недавно вернулась из Тулума, где отдыхала вместе со своим мужем, Владимиром Дантесом.

В программе "Світське життя" Надя рассказала, что последний их отдых отличается от предыдущих, ведь в этот раз они улетели в отпуск только вдвоем. Более того, они решились сходить в Тулуме на церемонию "Темаскаль". Это такой обряд "очищения", который проводит шаман.

"Конечно, все те, кто были в Тулуме, они все нам сказали, чтобы мы обязательно сходили на церемонию "Темаскаль", которую проводит шаман. Руслан Квинта с Наной сказал нам такую же вещь. И они тоже там были. Мы такие: "Ну ладно, сходим. Что же это такое", — вспомнила Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица рассказала, что это происходило в бане, где было очень жарко. На церемонии была необычная атмосфера. Впрочем, после обряда и Вова, и Надя ощущали, что очистились от негатива.

"Это такая баня. Все происходит три часа. Тебе очень-очень жарко. Реально, очень жарко. Шаман поет. И каждый сказал какую-то свою не проблему, а то, с чем он хочет побороться. Вот так при других людях. Вова так спокойно реагировал. Он с юмором отреагировал на это все. Первые два круга он там что-то шутил, а на четвертом он перестал это делать. И вышел с какими-то холодными мыслями. Он не смеялся. Ему очень понравилось. Я плакала, не могла остановиться. Потом вышла, и было такое ощущение, будто я очистилась", — рассказала исполнительница.

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